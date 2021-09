Concluso l’iter di valutazione e ricevuta l’ufficialità dei progetti sovvenzionati, il Circolo Tennis Brindisi nell’ambito del bando “Sport e Periferie” ha ottenuto un finanziamento pubblico di 700mila euro.

Si tratta di un Fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, nonché al potenziamento dell’agonismo e allo sviluppo di quella che è la cultura sportiva all’interno del territorio. Un progetto ambizioso tra tanti – 3380 proposte pervenute da tutta Italia – presentato dal sodalizio brindisino il 30 ottobre 2020, oggi approvato e finanziato con punteggio 46 ai sensi del comma 4 dell’art.1.

Il Circolo Tennis di Brindisi si rifarà il look e potenzierà l’offerta sportiva e sociale all’interno di una struttura che conta sessant’anni di storia. Come da progetto, redatto dall’ingegnere Cosimo Trabacca, componente del Consiglio direttivo deliberante all’epoca della presentazione della domanda, diversi e numerosi sono gli interventi in programma quali: la sistemazione della viabilità pedonale interna; la conversione di due campi da tennis, che attualmente in terra rossa diventeranno in cemento; la realizzazione di un nuovo campo da padel; la sostituzione o l’adeguamento delle recinzioni delle aree da gioco; l’adeguamento degli impianti elettrico e termico; l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Prevista anche la manutenzione straordinaria del blocco palestra e dell’area servizi con interventi importanti come, tra gli altri, la realizzazione di bagni e servizi accessibili a tutti, con particolare attenzione agli utenti disabili; l’inserimento del sistema di azionamento elettronico delle docce e dei miscelatori; l’inserimento di un sistema di scarico lineare per le docce.

Un club completamente rinnovato, moderno e tecnologicamente avanzato, adeguato secondo la normativa vigente, un’isola felice nel cuore della città che sarà all’avanguardia anche dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e della sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di continuare a contribuire fattivamente alla crescita sportiva e sociale della città.

«Il consiglio direttivo – afferma Angelo Argentieri, presidente del C.T. Brindisi – esprime profonda gratitudine verso coloro che attivamente hanno partecipato alle varie fasi del progetto in qualità di consiglieri e di consulenti, rispetto a quelle che sono le loro competenze e i rispettivi ruoli all’interno della struttura. Questo senza dimenticare chi all’interno dell’Amministrazione comunale ha contribuito alla esecuzione degli step autorizzativi dal momento che il suolo interessato dagli interventi del progetto è di proprietà del Comune di Brindisi. Adesso, occorre rimboccarsi le maniche per fare in modo quanto prima di cominciare e terminare i lavori. Siamo solo all’inizio. Sarà il più grande restyling nella gloriosa storia del nostro sodalizio».