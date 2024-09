Proseguono, dopo la pausa estiva, le attività e gli eventi organizzati dall’Associazione Culturale “ MIGLIO 365”.

Martedì 1° ottobre 2024, alle ore 18:30, presso la sede dell’associazione ( Via Pordenone n.8 – Brindisi), nell’ambito del podcast “CAFFE’ TRA AMICI”, verrà trattato un tema di grande attualità: ”Nuovo anno scolastico, voto in condotta, contrasto al bullismo”.

Interverranno: la Prof.ssa Elvira D’ALO’, pedagogista clinico, mediatrice familiare scolastica e sociale, ed il Dott. Vito Mauro BRUGNOLA, psicologo, psicoterapeuta cognitivo comportamentale.

L’incontro sarà moderato da Francesco BUONGIORNO e sarà disponibile in diretta streaming sulla pagina Facebook “ASSOCIAZIONE MIGLIO 365 BRINDISI” e in differita sulla pagina Instagram.

Chiunque può intervenire ponendo domande agli ospiti.