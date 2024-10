Legambiente ha ricevuto segnalazioni e proteste in merito alla apertura di un cantiere edile a poca distanza dalle villette del quartiere San Pietro due.

Il cantiere prevede la costruzione di un palazzo popolare di cinque piani su via Adda. Indiscutibilmente, la realizzazione di case popolari e assolutamente da condividere, ma bisognerebbe sempre tenere conto del contesto in cui si inseriscono e del rispetto delle distanze e dell’ambiente preesistente

Nel caso specifico, sono comprensibili le reazioni degli abitanti delle villette che, all’improvviso, vedono aprire un cantiere che porterebbe alla costruzione di nuovi palazzi a ridosso delle loro abitazioni, non sappiamo se rispettando una distanza di almeno 10 metri da esse. Ma è altrettanto comprensibile che si sollevino dubbi in merito all’abbattimento di due grandi cipressi e di un altrettanto grande albero di fico.

Per la verità, nel corso degli anni l’amministrazione comunale non ha mai mostrato un grande pollice verde, sia per quel che riguarda la tutela e la manutenzione del patrimonio arboreo sia per quello che riguarda la tutela e la valorizzazione del paesaggio.

Con appositi interventi richiameremo l’attenzione sulla discussione in corso sull’abbattimento di pini e sul degrado crescente nel parco Cillarese, che Legambiente ha candidato come parco terminale dell’Appia, in cui nel corso di una iniziativa con Azione cattolica abbiamo potuto verificare il grave stato dei luoghi, certamente preoccupante nella parte vicina all’oasi e la situazione francamente poco edificante di molti degli alberi, peraltro, per quel che riguarda gli ulivi, colpiti da xilella.

[Chiediamo al sindaco di chiarire cosa prevede puntualmente il progetto di costruzione delle case popolari e l’apertura di un confronto con gli abitanti delle villette, in attesa di un confronto serrato per quel che riguarda la tutela del patrimonio arboreo e paesaggistico.