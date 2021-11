Variazione di programma al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Lo spettacolo «Manola», in programma il 13 dicembre, è stato annullato dalla produzione a causa di sopraggiunti impegni professionali per l’attrice Nancy Brilli. Ce ne scusiamo con il pubblico. In sostituzione andrà in scena venerdì 10 dicembre – sipario ore 20.30 – lo spettacolo «Le figlie di Eva» con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi. I possessori di biglietto dovranno recarsi presso il botteghino (T. 0831 562554) per chiederne il rimborso o effettuare la sostituzione con il nuovo spettacolo. Chi ha effettuato l’acquisto online riceverà una comunicazione da Vivaticket riguardo alle modalità di rimborso.

«Le figlie di Eva». Tre donne sull’orlo di una crisi di nervi sono legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier delle imminenti elezioni. Elvira è la sua assistente perfetta, Vicky la moglie e Antonia la ricercatrice universitaria che sta aiutando suo figlio a laurearsi. L’uomo, dopo averle usate per arrivare in vetta, le scarica senza mezzi termini. Le donne, dopo un tentativo di vendetta personale che nessuna di loro riesce a portare a termine, pur detestandosi, si uniscono per vendicarsi tutte insieme. Ingaggiano un giovane, bellissimo e sprovveduto attore squattrinato, Luca, e come tre streghe usano tutti i loro trucchi per trasformarlo ne “l’uomo perfetto”.

