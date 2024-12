L’idea del Cammino “Continente Masseria” scaturisce dalla lettura del libro “Continente Masseria. Alle radici del Sud mediterraneo” di Rosario Jurlaro. L’opera dello storico e giornalista francavillese celebra il mondo rurale della Puglia, in particolare il paesaggio, la cultura e le tradizioni legate alle masserie, strutture agricole tipiche della regione.

Nel suo libro, Rosario Jurlaro esplora le masserie come luoghi simbolo di una civiltà contadina, soffermandosi sulla loro architettura, le attività che vi si svolgono e il loro legame con il territorio. L’autore racconta storie di vita quotidiana, lavoro e ritualità legate alle masserie, arricchendo il testo con riflessioni storiche e antropologiche.

Continente Masseria si configura come un viaggio nel tempo, in cui passato e presente si intrecciano, evidenziando l’importanza di preservare queste strutture per il loro valore culturale. Le masserie sono presentate come emblema di un mondo in cui tradizione, natura e architettura si fondono in un equilibrio unico. Proprio da questa prospettiva è scaturito l’interesse per un cammino che promuova valori di sostenibilità culturale, ambientale ed economica, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il Cammino “Continente Masseria” è un percorso di 10 km che si snoda attraverso l’area rurale a nord-est di Latiano, con partenza e arrivo presso Masseria Marangiosa. L’itinerario attraversa le contrade di Ospedale, Grottole, Tussano e Coltura, offrendo l’opportunità di visitare luoghi di interesse come la Neviera, le masserie storiche, le cripte rupestri e di ammirare alberi monumentali.

Al termine del cammino, presso la Masseria Marangiosa, i partecipanti saranno accolti con una degustazione enogastronomica di prodotti tipici della Masseria, accompagnati dai vini dell’azienda vinicola Domiziano.

Il raduno è fissato per le 7:30 presso il piazzale antistante il Caffè Piccadilly (via Cristoforo Colombo, 2), da dove si partirà per raggiungere la Masseria Marangiosa.

Iscrizione entro le ore 20:00 del 12/12/2024

Officina Didattica in Natura APS

Via Mustich, 8

72022 Latiano (Br)