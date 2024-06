L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ Accademia degli Erranti , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e “Nodo Galattica Brindisi”, politiche giovanili della Regione Puglia – ARTI Puglia, propone in sinergia con Arci Brindisi, promotrice dell’evento, la mostra “NEMO PROPHETA IN PATRIA” di Marco Petrucci, graphic designer brindisino che ha ottenuto successo a livello nazionale.

L’incontro si terrà venerdì 21 giugno ore 18:00, presso la Terrazza della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano – Ex Convento delle Scuole Pie), dove verrà inaugurata la mostra “NEMO PROPHETA IN PATRIA” di Marco Petrucci, in arte testi Manifesti.

L’Arte grafica per parlare di attualità, diritti umani e politica.

A dialogare con l’artista ci sarà Angelo De Matteis di ARCI Brindisi.

Dopo il dialogo con gli artisti, ci sarà un momento conviviale con un gustoso aperitivo in terrazza.

La mostra allestita nella Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, sarà visitabile dal 21 giugno al 7 luglio, dalle 10:00-12:00 e dalle 17:00-19:00. Esclusi i giorni: 23, 30 giugno e 2-3 luglio.

Ingresso libero.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie