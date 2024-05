Il decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2021 ha finanziato il Comune di Brindisi, con le risorse a valere sul PNRR (M5C2 I2.1 – Bando DPCM 21/01/2021), per la realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile: “Cerniera di mobilità (parcheggio di scambio) in Via Tor Pisana (area ex scalo merci RFI) per un importo di € 10.100.000,00 – CUP J83D21001350001”. Tra gli interventi previsti dal progetto menzionato vi è l’ampliamento di Via Tor Pisana, annettendo parte delle aree dell’ex scalo merci di proprietà di RFI, con la realizzazione di un terminal BUS, di un’area Rent Car-Bike Sharing e di aree di sosta per auto per 360 stalli. Si pone in evidenza, di seguito, alcuni punti esplicativi circa lo stato di avanzamento del progetto: 1. L’intero importo di € 10.100.000,00 è coperto dai fondi del PNRR, di cui il comune ha già ricevuto il 10% come anticipazione; 2. Si è trovato l’accordo economico con RFI per la cessione delle aree prospicienti Via Tor Pisana e sono in fase di redazione gli atti per il rogito; 3. Il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) ha scontato la prima fase della verifica preliminare ed è in fase di adeguamento alle prescrizioni impartite dal verificatore incaricato da questa Amministrazione; 4. A seguito della validazione ed approvazione del progetto e della stipula del rogito, si procederà alla fase di gara per l’appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori); 5. Presumibilmente entro luglio si saranno concluse le fasi di gara, individuato l’operatore economico, effettuate le verifiche amministrative del caso ed affidato l’appalto.

Massimiliano Oggiano

Vicesindaco di Brindisi