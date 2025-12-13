La Olio Pantaleo Fasano sfida la AltaFratte Nuvolì Padova per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie A2-Tigotà. Match complicato per le fasanesi reduci dalla vittoria in esterna contro Modena. Padova secondo della classe e reduce da un filotto di tre vittorie che le ha riportate al secondo posto della classifica. Roster allenato da coach Marco Sinibaldi, e capitanata dal libero Marianna Maggipinto che nella gara di andata faticarono parecchio per avere ragione di Margherita Muzi. L’iniziale 0-2 delle fasanesi costrinse le padrone di casa agli straordinari per rimontate le ospiti.

Una Olio Pantaleo Fasano che occupa la posizione numero sette nel girone B di serie A2 femminile Tigotà che ha ancora con tutte le carte in regola per poter pensare di centrare anche la Pool Promozione della seconda fase stagionale. D’altra parte però la Nuvolí AltaFratte Padova che scenderà in Puglia lo farà dopo la convincente prova casalinga di giovedì nella quale delle tigri gialloblù concentrate, coese, determinate e spumeggianti hanno rispedito al mittente l’assalto che la Panbiscò Altamura portava al palazzetto di Trebaseleghe, il tutto mettendo in mostra pure le ottime prove delle atlete subentrate a gara in corso.

Arriverà carica al match anche la Olio Pantaleo, dopo il successo esterno contro Modena (0-3), per cui il match di domenica al Palasport Vigna Marina opporrà due roster convinti delle proprie possibilità.

Sarà la seconda sfida che opporrà pugliesi e venete, in quella d’andata la Olio Pantaleo si trovò avanti 0-2 prima di subire il ritorno di Maggipinto e compagne. Un pò di Padova ed un volto nuovo per la prossima avversaria della Nuvolí. Con la maglia da libero gialloblù la padovana Marta Gazzerro mentre Aurora Del Freo appena uscita dal roster di Modena sarà nuovamente a disposizione di coach Paolo Totero.

“Affrontiamo questa gara con la consapevolezza di un impegno molto difficile ma allo stesso tempo molto stimolante. Siamo reduci dalla vittoria di Modena che oltre ai punti importantissimi che abbiamo conquistato ci ha rinfrancato moralmente. Arriviamo a questa gara con il roster al completo grazie al recupero lampo di Margherita Muzi e Candela Salinas. All’andata abbiamo disputato una delle gare migliori del girone di andata. Il Padova è un roster di altissimo livello che merita la classifica attuale però noi abbiamo il dovere di dare il massimo. La classifica è corta e tutto è ancora possibile”.

Macth in programma domenica 14 dicembre al Pala Vigna marina di Fasano con inizio alle ore 17.00.

1° Arbitro Andrea Galteri

2° Arbitro Deborah Proietti

Giada Amatori