La Olio Pantaleo Fasano apre la Pool Promozione con una vittoria pesantissima sul campo della SMI Roma, conquistata al termine di una sfida intensa e ricca di ribaltamenti. Un 3-2 che vale molto più dei due punti: certifica la solidità del gruppo guidato da Paolo Totero e inserisce le gialloblù a pieno titolo tra le protagoniste di questa seconda fase del campionato di Serie A2 Tigotà.

Al PalaTiziano, in uno degli impianti più suggestivi della categoria, le fasanesi ribaltano i pronostici contro una Roma data per favorita. Lo fanno con personalità, lucidità e una straordinaria capacità di restare dentro la partita anche nei momenti più complessi.

L’avvio è incoraggiante per Fasano, ma nel finale del primo set le padrone di casa trovano continuità e chiudono avanti (25-23). La risposta delle gialloblù è immediata: Muzi e compagne alzano il ritmo, mettono in difficoltà la ricezione romana e pareggiano i conti con un secondo parziale dominato (14-25).

Nel terzo set Roma torna a spingere, riduce gli errori e ritrova efficacia offensiva, portandosi di nuovo in vantaggio (25-19). È il momento più delicato della gara, ma Fasano non si scompone. Nel quarto parziale le fasanesi alzano il livello in difesa, forzano gli errori avversari e rimettono la partita in equilibrio (20-25).

Il tie-break è una battaglia punto a punto. Le ospiti scattano subito, Roma rientra fino al 14-14, ma la maggiore lucidità delle gialloblù fa la differenza nel momento decisivo: lo strappo finale vale set e partita.

Prestazione maiuscola per l’intero collettivo, trascinato da una Candela Salinas devastante con 31 punti, e da una Federica Vittorio semplicemente perfetta in seconda linea, premiata come MVP del match. Decisivo anche il contributo delle ex di turno, Margherita Muzi e Claudia Provaroni, protagoniste nei momenti chiave.

«È stata una partita difficile e altalenante – ha commentato Vittorio – ma siamo rimaste sempre sul pezzo. Abbiamo già centrato la salvezza e adesso vogliamo solo divertirci e chiudere il campionato il più in alto possibile».

Soddisfatto anche coach Totero: «Non era facile giocare in questo palazzetto, abbiamo faticato a trovare i riferimenti. È stata una bella partita, vinta da noi ma apertissima fino alla fine. Ora continuiamo a lavorare per esprimere tutto il nostro potenziale, come fatto in regular season».

Con questo successo, Fasano sale a quota 12 punti nella classifica generale e allunga su Busto Arsizio e Messina, sconfitte all’esordio.

SMI Roma Volley – Olio Pantaleo Volley Fasano 2-3

(25-23, 14-25, 25-19, 20-25, 14-16)

SMI Roma: Guiducci 4, Bosso 20, Guidi 1, Perovic 27, Mason 7, Consoli 12, Zannoni (L), Biesso 2, Baratella 1, Pecorari, Cantoni, Angelina.

All. Cuccarini.

Olio Pantaleo Fasano: Muzi, Salinas 31, Piacentini 8, Korhonen 19, Provaroni 13, Franceschini 5, Vittorio (L), Negro, Soleti, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner.

All. Totero.

Arbitri: Dell’Orso, Lanza.

Durata set: 31’, 23’, 27’, 30’, 21’ (Tot. 132’).

MVP: Federica Vittorio.

Giada Amatori