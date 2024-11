“Oltre le parole” è la marcia contro la violenza sulle donne che si svolgerà lunedì 25 novembre a Mesagne. Promossa dall’Aps “Gruppo Pari Opportunità” , con il Patrocinio del Comune di Mesagne e del Consorzio ATS BR/4, l’iniziativa si avvale della collaborazione dell’IISS “E. Ferdinando”, degli istituti comprensivi “Giovanni XXIII-Moro” e “Carducci-Materdona”, e ancora di CNA Impresa Donna e Confcommercio. L’evento celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne promossa dall’Onu sin dal 1999.

La partecipazione alla manifestazione – sono invitate autorità locali, civili e religiose, forze dell’ordine, Cav – Centri antiviolenza., associazioni e parti sociali – è aperta a tutti i cittadini. Programma e itinerario: partenza alle ore 9.15 da via Eschilo, dal piazzale antistante l’IISS Epifanio Ferdinando in via Eschilo; il corteo attraverserà le vie Panareo, si fermerà in via Roma, nei pressi del Comune, qui una delegazione istituzionale si unirà alla marcia; si procederà verso piazza Garibaldi, piazza Giacomo Matteotti, via Luca Antonio Resta, via Albricci, piazza IV Novembre e piazza Vittorio Emanuele II, per giungere in Villa comunale.

“L’iniziativa ha come obiettivo quello di coinvolgere i cittadini di ogni età e, in particolare, le alunne e gli alunni degli Istituti Scolastici, in un percorso di consapevolezza e impegno contro la violenza di genere – spiegano gli organizzatori -, sarà l’occasione per condividere un momento di riflessione su un fenomeno che, purtroppo, è ancora attuale, come dimostrano i fatti di cronaca che periodicamente giungono alla nostra attenzione”. Al termine della marcia, in Villa Comunale, nei pressi della sede dell’Aps “Gruppo Pari Opportunità”, un momento di riflessione; a seguire, la piantumazione di un albero di canfora, simbolo di resilienza e speranza, e la collocazione di una targa che inneggia a “un mondo senza paura”.

Privo di virus.www.avast.com

Oltre le parole loc.jpg