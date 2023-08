Il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, interviene sull’aggressione avvenuta a danno di una operatrice del 118 da parte di una persona in stato di ebbrezza, durante il trasporto in ambulanza.

“Sono inconcepibili e ingiustificabili gli atteggiamenti di violenza nei confronti di chiunque – sottolinea – e in particolare di chi presta un servizio così prezioso e fondamentale per la collettività. Cercheremo di potenziare la sicurezza e tutelare al meglio il lavoro di tutti gli operatori sanitari”.

Proprio al tema delle aggressioni la Asl ha di recente promosso una campagna di sensibilizzazione per dire “no alla violenza”. Aggredire verbalmente o fisicamente gli operatori è un reato. Qualsiasi atto di violenza sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI