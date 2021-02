In qualità di Consiglieri Comunali di Brindisi denunciamo e non siamo più disposti a sopportare quello che è successo nella mattinata di oggi domenica 7 febbraio nel Centro Cara di Restinco dove un Operatrice è stata aggredita e malmenata da un Ospite della struttura e in questo momento la sfortunata si trova presso il Pronto Soccorso del Perrino di Brindisi.

È ora di dire basta a questa situazione incredibile e pericolosa che vede gli Operatori non solo mortificati e umiliati per le condizioni determinate dal nuovo appalto, meno ore, mancanza di qualunque protezione di sicurezza individuale, situazione di lavoro pessime, ma anche esposti all’incolumità personale visti i continui e molte volte sottaciuti casi di aggressione.

Prefettura e Questura con le loro massime figure Istituzionali intervengano senza se e senza ma, per il ripristino delle condizioni di legalità e sicurezza, allontanino dal Centro Cara chiunque alimenti tensioni nei confronti delle Istituzioni.

Si faccia presto prima che succeda l irreparabile, nessuno può essere complice di ciò che sta accadendo e che per la negligenza, l’oscurantismo di molti sta mettendo a repentaglio la vita degli Operatori.

Ercole Saponaro e Umberto Ribezzi

Consiglieri Comunali Brindisi