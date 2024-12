La Polizia di Stato ha eseguito oggi un’operazione antiterrorismo che ha portato all’arresto di 12 persone in tutta Italia, tra cui un uomo residente a Ostuni, in provincia di Brindisi.

L’indagine coinvolge 25 indagati accusati di far parte del gruppo neonazista e suprematista “Werwolf Division”, dedito a propaganda, istigazione all’odio e progettazione di azioni violente.

L’uomo arrestato a Ostuni, originario di Milano, è accusato di diffondere contenuti razzisti attraverso Telegram e siti web. Le accuse principali includono associazione con finalità di terrorismo, discriminazione razziale e detenzione illegale di armi. L’operazione, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ha coinvolto 17 province italiane, con perquisizioni mirate e una complessa attività investigativa.

Il gruppo, che si richiamava alla storica “Werwolf Division” nazista, mirava al sovvertimento dell’ordine democratico e alla creazione di uno Stato autoritario basato sulla supremazia della “razza ariana”. L’inchiesta è stata avviata dopo i collegamenti tra i vertici del gruppo e un’organizzazione negazionista smantellata nel 2022. Tra le prove, un volantino definito “esplosivo”, simbolo della loro propaganda estremista.

Le indagini proseguono per approfondire la struttura del gruppo e i suoi piani di azione.