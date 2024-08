I problemi riscontrati all’ufficio Anagrafe del Comune di Brindisi, in merito all’impossibilità di rilascio o rinnovo delle carte di identità per mancanza di personale, sono solo la punta dell’iceberg di un’emergenza che ha chiare responsabilità politiche.

Questa amministrazione comunale di centrodestra ha gravemente sottovalutato le criticità del fabbisogno del personale la cui emorragia, dovuta principalmente a pensionamenti e trasferimenti, sta penalizzando l’erogazione di tutti i servizi pubblici comunali.

Mancata programmazione, assenza di visione e opportunismo politico sono le maggiori cause della colpevole situazione di emergenza da cui risulta davvero complicato uscire nel breve-medio termine.

Ogni ufficio comunale ha grave penuria di personale e le garanzie date dall’amministrazione comunale sia alla delegazione trattante che ai sindacati, che hanno giustamente chiesto un’immediata pianificazione di assunzioni, rischiano di rimanere solo promesse.

D’altronde come forze di minoranza abbiamo depositato atti deliberativi che prevedevano assunzioni di agenti di polizia locale, tecnici e amministrativi, sostenuti ovviamente dalla regolarità tecnica e contabile, che la maggioranza ha bocciato per mero calcolo di convenienza politica.

I risultati disastrosi sono sotto gli occhi di tutti e rischiano di delegittimare il ruolo istituzionale del Comune di Brindisi e di vanificare gli sforzi fatti dalla scorsa amministrazione di centrosinistra che riuscì a procedere con ben 20 assunzioni.

Per questo sollecitiamo l’amministrazione comunale ad approvare senza indugio un nuovo piano del fabbisogno del personale in modo da poter far autorizzare entro dicembre le assunzioni di agenti di polizia locale, di tecnici e amministrativi attingendo dalle graduatorie vigenti di Comune e Provincia di Brindisi.



I consiglieri comunali Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Denise Aggiano, Roberto Fusco, Pierpaolo Strippoli, Alessandro Antonino, Rino Giannace, Lino Luperti, Riccardo Rossi, Michelangelo Greco, Diego Rachiero, Giampaolo D’Onofrio.