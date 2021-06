L’ipocrisia politica del Sindaco di Latiano è ormai palese, infatti: da un lato tende la mano auspicando collaborazione con i gruppi di opposizione, stante il particolare periodo pandemico nonché per il risicato risultato elettorale che lo vede proclamato sindaco, d’altro lato ritira il braccio, non portando all’attenzione della cittadinanza e nell’assise comunale gli argomenti politici sul tavolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le mozioni protocollate dal gruppo consiliare composto dai consiglieri comunali Ruggiero Claudio, Salonne Lucia, Conte Matteo e Caforio Angelo, e specificatamente:

21 maggio 2021 mozione relativa al pagamento delle retribuzioni e del TFR delle ex lavoratrici dell’Azienda Speciale Pio istituto Caterina Scazzeri;

31 maggio 2021 mozione per la revoca del Divieto di Fermata istituito in piazza Umberto I e Capitano d’Ippolito;

1 giugno 2021 mozione relativa ai rapporti istituzionali tra Comune di Latiano e Provincia di Brindisi;

6 giugno 2021 mozione relativa alla revoca della procedura di mobilità e l’attivazione del concorso pubblico per Istruttore Direttivo, Specialista area di vigilanza, categoria D;

14 giugno 2021 accesso agli atti amministravi relativi all’indagine sulla qualità dell’aria, con certificazione degli strumenti tecnici di rilevazione.

Vi sarebbero da trattare numerosi argomenti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

i ritardi dei lavori di ampliamento del cimitero, per i quali i cittadini latianesi hanno già da tempo pagato gli oneri di urbanizzazione;

la mancata consegna degli alloggi di Via Salento, ove qualcuno aveva dimenticato di prevedere gli allacci all’impianto fognario;

installazione di paletti dissuasori in molte vie cittadine, che sono stati installati in violazione del codice della strada;

le chianche rotte, con dislivelli, in tutta piazza Umberto I, Capitano d’Ippolito e Via Roma;

la mancanza di manutenzione dei marciapiedi, soprattutto dei quartieri periferici;

il malfunzionamento dell’illuminazione nei giardini pubblici.

Pertanto, abbiamo deciso come gruppo consiliare di non partecipare da questo momento ai lavori di nessuna commissione consiliare fino a quando non saranno affrontati in Consiglio Comunale i diversi problemi sollevati, inviando la presente per opportuna conoscenza all’Ill.mo Prefetto di Brindisi.

I consiglieri comunali

Claudio RUGGIERO, Matteo CONTE, Lucia SALONNE e Angelo CAFORIO