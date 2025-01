L’amministrazione comunale, sul nuovo piano regolatore portuale, ha consumato un nuovo sgarbo istituzionale nei confronti di tutto il consiglio comunale.

Infatti l’incontro sul tema organizzato presso gli uffici di Brindisi dell’Autorità di sistema portuale e riservato solo alla giunta comunale, rappresenta l’ennesima occasione mancata per una discussione trasparente, che le opposizioni sollecitano da tempo sia nella conferenza dei capigruppo che nelle commissioni consiliari, su un argomento di fondamentale importanza per il futuro della città.

Evidentemente non è ancora ben chiaro al Sindaco che l’approvazione del PRP, per la natura pianificatoria dell’atto, sarà oggetto di confronto in Consiglio Comunale e che la giunta, in tutta la vicenda, avrà un ruolo piuttosto marginale, poiché non ha alcuna competenza al rilascio del parere.

Come rappresentanti delle minoranze lo abbiamo sempre denunciato e continuiamo a non condividere il tentativo ostinato dell’amministrazione comunale di delegittimare e svilire continuamente il lavoro e il ruolo dei consiglieri comunali.

Per questo, chiederemo una convocazione urgente della conferenza capigruppo per calendarizzare un confronto con i rappresentanti dell’Adspmam e valutare la possibilità di discutere del futuro del porto in un consiglio comunale monotematico.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

gruppi consiliari di Partito Democratico, Uguaglianza Cittadina, Movimento Regione Salento, Alleanza Verdi/Sinistra-BBC, Movimento 5 Stelle, Impegno per Brindisi, Attiva Brindisi, componente di centrosinistra del Gruppo misto.