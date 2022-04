Venerdì 8 aprile alle ore 18,00 presso Palazzo Guerrieri si svolgerà la presentazione ufficiale di “Case di Quartiere”, progetto finanziato dalla Regione Puglia per oltre 2 milioni di euro finalizzato alla creazione di una rete di spazi sociali diffusi in tutto il territorio di Brindisi.

Questa iniziativa va in continuità con il lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione comunale in tema di innovazione sociale ed animazione territoriale.

Con Palazzo Guerrieri, gli spazi rigenerati con il programma Riusa Brindisi, il bando Luoghi Comuni per l’ex Convento Santa Chiara e il patto di collaborazione per la gestione condivisa di Parco Buscicchio, sono nate realtà vive, punti di riferimento per il territorio e luoghi di attivazione per la comunità.

Su questo solco con il progetto “Case di Quartiere” si potrà consolidare il lavoro in rete coinvolgendo nuove realtà e raggiungere tutti i quartieri attraverso il recupero di nuovi immobili come il centro di dinamicizzazione di Tuturano e la ex delegazione della Commenda.

“Crediamo fortemente – dichiara il consigliere comunale con delega a Palazzo Guerrieri Giulio Gazzaneo – in un modello di collaborazione tra amministrazione e cittadini. Le case di quartiere saranno spazi di aggregazione, partecipazione e attivazione della comunità, per poter dare risposte ai bisogni dei cittadini e restituire loro protagonismo.”

Comunicato Stampa “Ora tocca a noi”