Il Comune di Brindisi è stato insignito del “Premio nazionale Comunità 2023 Future4Cities”, assegnato nel corso del “Festival delle città che cambiano” al progetto Case di Quartiere finanziato dalla Regione Puglia attraverso il POR Puglia 2014-2020 Azione 3.2 e 9.3 Hub di Innovazione Sociale.

Il premio, che viene assegnato alle città che si sono distinte per l’innovazione sociale e l’inclusione, è un riconoscimento importante per il lavoro svolto dalla precedente amministrazione comunale di Brindisi grazie all’impegno che come movimento “Ora Tocca a Noi” abbiamo profuso nella realizzazione e nella diffusione di tutti i processi avviati a partire dal laboratorio di innovazione urbana di Palazzo Guerrieri.

Il progetto Case di Quartiere ha l’obiettivo di rifunzionalizzare 10 immobili sottoutilizzati nel centro e nella periferia della città di Brindisi, trasformandoli in luoghi di aggregazione e animazione sociale. Le case di quartiere sono infatti spazi aperti a tutti, dove i cittadini possono incontrarsi, partecipare a corsi, eventi e attività culturali.

“Siamo molto soddisfatti di questo premio” dichiara Giulio Gazzaneo. “È un riconoscimento al lavoro svolto per rendere Brindisi una città modello a livello nazionale sui temi dell’innovazione sociale. Le case di quartiere sono luoghi di incontro e di crescita per la comunità, e siamo orgogliosi di aver contribuito a realizzarle.

Questo premio è un importante traguardo per Brindisi e dimostra quanto sia vincente la nostra visione di città inclusiva e partecipata, dove i cittadini possano essere protagonisti della propria comunità. Le case di quartiere sono un esempio concreto di questa visione, e questo riconoscimento deve spingere cittadini e istituzioni a continuare con fiducia in questo cammino