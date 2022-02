I commercialisti e gli esperti contabili della Provincia di Brindisi finalmente tornano alle urne dopo la pandemia.

Le votazioni si terranno nelle giornate del 21 e del 22 febbraio unicamente in modalità telematica.

Verranno eletti, il Presidente e 10 Consiglieri dell’Ordine; il Collegio dei Revisori dell’Ordine composto da tre membri.

Per la prima volta, dopo la ripresa delle operazioni elettorali, si arriva a questo importante appuntamento con una lista unitaria “Valore al futuro”, che vede come candidata alla Presidenza una donna, una professionista, Barbara Branca, già Presidente della Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Brindisi e membro dell’Osservatorio imprese della zona Industriale di Brindisi.

Un segnale, quello della lista unitaria, che va ben oltre la parità di genere per guardare al ruolo della categoria nella società con il focus rivolto alle competenze ed alla professionalità.

Un’unitarietà, nella consapevolezza del ruolo ricoperto, al servizio della gente, degli enti e soprattutto delle imprese che sono l’ossatura produttiva della nostra Nazione e della nostra Provincia.

In questa visione sono importanti gli obiettivi:

la realizzazione di strumenti innovativi che possano favorire la modernizzazione degli studi professionali, le aggregazioni tra professionisti e l’interazione tra i colleghi con diverse competenze in una ottica innovativa della figura del commercialista;

la valorizzazione del ruolo del commercialista nelle istituzioni, enti e nella società civile ;

l’istituzione di un osservatorio su onorari e compensi professionali che possa essere da guida per tutti i colleghi;

la semplificazione dei rapporti con gli uffici ed enti: l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, le Camere di Commercio, il Tribunale, le Commissioni Tributarie;

la vigilanza sulla rotazione degli incarichi in Tribunale;

l’intensificazione dei rapporti con l’Università per una formazione efficace anche in e learning perché l’università è un valido volano per il futuro della nostra professione;

percorsi mirati di accompagnamento per i giovani colleghi che si affacciano alla professione ;

l’istituzione di commissioni di studio che possano essere di supporto ai colleghi su quesiti specifici e tematiche speciali ;

la ricerca e formazione del personale degli studi;

la realizzazione di strumenti per la conciliazione lavorativa per le donne commercialiste ;

l’istituzione di uno sportello previdenza dedicato a ciascun collega che abbisogni di consulenza su pensionamenti, riscatti di anni di laurea, malattie.

la realizzazione di un’app dell’ordine di Brindisi che consenta di essere aggiornati in tempo reale sulle attività dell’ordine e sui crediti formativi.

Con questo programma unitario e con la consapevolezza del ruolo sociale svolto si auspica una importante partecipazione al voto che sia sintomo di quella compattezza auspicata che il periodo richiede.

Lista “ Valore al futuro”