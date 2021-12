L’amico dei bambini, Oreste il cantastorie, Gipo dell’albero azzurro incontra i bambini della “Sostegno”. Sarà un pomeriggio indimenticabile, quello del prossimo 20 Dicembre, per i piccoli ospiti della cooperativa Sostegno di Latiano, attiva sul territorio da quindici anni, che incontreranno il beniamino di Rai Yoyo Oreste Castagna. Oreste debutta in televisione nel 1984 conducendo insieme a Elisabetta Gardini su Raiuno il programma Cartoni Magici. Dal 1990 al 2000 ha doppiato Dodò nel programma televisivo L’albero azzurro, trasmesso sulle reti Rai la mattina. È regista di diversi spettacoli per ragazzi e anche di spot pubblicitari e videoclip in Francia, Italia, Spagna e Inghilterra. Dal 2002 è Gipo Scribantino, storico personaggio del programma per bambini della Rai “La Melevisione”. Interpreta lo stesso personaggio nelle trasmissioni “Il Videogiornale del Fantabosco”, Le storie di Gipo e Buongiorno con Yoyo. Nel 2014 torna nel cast de L’albero azzurro, con il ruolo dello gnomo Gipo. È docente di teatro e formatore nei corsi per attore della Regione Lombardia e nelle aziende, dove è specializzato nei temi sulla comunicazione. “Sarà l’occasione – è il commento della Presidente Paola Baldari – per inaugurare la nuova Direzione della nostra Cooperativa sita in via Francavilla, 87 a Latiano ed un modo per aprire la settimana più attesa per i nostri bambini, la settimana di Natale”. Durante la serata si esibiranno, inoltre, gli ospiti delle comunità gestite dalla “Sostegno” e le educatrici ed operatrici che seguono i vari progetti. “Mi preme ringraziare – conclude Baldari – tutte le nostre collaboratrici che per questo evento si sono spese con tutto il cuore. Al loro il mio personale grazie e quello dei soci tutti della cooperativa”. La serata, presentata dal Direttore della Sostegno Roberto Schifone, terminerà con l’intervento teatrale del maestro Giuseppe “Peppaccio” Morleo.