Sarà dedicata all’ematologa Antonella Quarta, scomparsa a settembre 2021, la raccolta straordinaria sangue in programma il 13 febbraio dalle 8.30 alle 12, nel Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Asl in collaborazione con gli Ordini dei Medici e dei Farmacisti della provincia di Brindisi, l’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata e l’Associazione Thalassemici Brindisi.

Nel reparto di Ematologia Antonella Quarta ha guidato il Centro Microcitemia, che dal 2021 porta il suo nome. Una donna che si è contraddistinta dal punto di vista professionale e umano e che con il suo operato ha contribuito a migliorare la qualità della vita di tutti i suoi pazienti.

Antonella Miccoli, direttore del Centro Trasfusionale, spiega che “la giornata, aperta a tutti i donatori, è stata pensata come momento di sensibilizzazione e condivisione tra operatori sanitari, pazienti e cittadini nel giorno del compleanno della professionista tanto amata di cui davvero tutti sentono la mancanza”.

Con il personale del Centro saranno presenti anche i rappresentanti istituzionali del management della Asl, degli ordini, associazioni e i direttori di reparto.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI