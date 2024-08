Dopo il temporaneo accorpamento funzionale alla Chirurgia generale, che si era reso necessario per carenza di medici dovuta ad assenze per malattia e ferie già programmate, saranno riattivati già da sabato i posti letto di Chirurgia plastica e Chirurgia senologica e ricostruttiva.

La direzione generale ha disposto il ripristino della preesistente organizzazione delle Unità Operative coinvolte, con conseguente allocazione dei pazienti nelle rispettive degenze. La decisione è stata adottata dopo una riunione in cui sono state valutate le esigenze dei responsabili dei reparti e analizzata la situazione dell’organico insieme agli uffici del Personale.

Fino al completo rientro in servizio dei medici ancora assenti e in attesa di assunzione di personale aggiuntivo, resta confermata la collaborazione tra le diverse unità operative afferenti al Dipartimento chirurgico, compreso il Centro Ustioni, finalizzata a consentire il miglior funzionamento delle varie discipline.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI