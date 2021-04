La proposta rilanciata dal presidente della Commissione Sanità Mauro Vizzino sulla possibile apertura nei comuni della provincia di Brindisi di “ospedali di comunità”, merita di essere il prima possibile discussa al tavolo sulla futura riorganizzazione della sanità in Puglia.

La provincia di Brindisi, come sappiamo, gode della presenza di strutture ospedaliere già in diversi comuni. Ma tantissimi altri sono completamente sprovvisti di qualsivoglia presidio che avvicini il servizio sanitario al cittadino.

Pensiamo a Latiano, San Vito e tante altre realtà.

Gli “ospedali di comunità” sono realtà già molto presenti in diverse realtà d’Italia. Anche nella nostra regione. E funzionano.

Nascono come via di mezzo tra l’assistenza a domicilio e quella in un ospedale: rispondendo contemporaneamente sia all’esigenza di decongestionare gli ospedali da quei ricoveri non più necessari, garantendo però allo stesso tempo al paziente un’assistenza che non sia solo quella domiciliare.

Ecco, diversi nostri Comuni hanno le infrastrutture per ospitare degli Ospedali di Comunità.

Perché allora non crearli?

Ovviamente non bisogna illudere i cittadini con facili promesse.

Il percorso non sarebbe facile e bisognerebbe sempre fare i conti con le risorse necessarie.

Ma questo non deve impedirci di intavolare una seria discussione sul punto. E anzi, l’emergenza storica che abbiamo vissuto e viviamo tutt’oggi, ci impone di farlo.

Spero quindi che la politica regionale e non solo colga l’occasione per affrontare questo tema sul serio. Da parte mia: tutto il sostegno possibile.

Maurizio Bruno

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)