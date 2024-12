Un incendio è divampato in un garage situato in via Angelo Solari, a Ostuni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra di Ostuni dotata di APS e autobotte, supportata da una squadra proveniente da Brindisi con autobotte.

Le fiamme hanno distrutto due automobili, una moto, diversi mobili ed elettrodomestici, tra cui asciugatrici e lavatrici. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare l’incendio.

Attualmente, le operazioni sono ancora in corso, in attesa del tecnico del Comune. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale per gli accertamenti del caso.