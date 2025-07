Sono stati ufficialmente presentati oggi i nuovi agenti della Polizia Locale di Ostuni, assunti attraverso il concorso pubblico bandito nei primi mesi del 2025. Un momento di grande importanza per la Città Bianca, che dopo anni torna ad avere una graduatoria comunale e nuove risorse operative pronte a rafforzare il presidio del territorio.

Alla cerimonia di presentazione, che si è svolta alla presenza del comandante della Polizia Locale Antonio Morelli, hanno partecipato il sindaco Angelo Pomes, l’assessore alla Polizia Locale Niki Maffei e l’assessore al Personale Laura Greco. L’iniziativa ha rappresentato non solo un atto formale, ma anche il coronamento di un lungo percorso amministrativo condotto con impegno, serietà e trasparenza.

“Quello di oggi – ha dichiarato il sindaco Angelo Pomes – è un traguardo importante per la nostra città. Dietro questo risultato c’è un lavoro lungo e scrupoloso, che merita il giusto riconoscimento. Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’assessore al Personale Laura Greco, al Dirigente, a tutto l’Ufficio del Personale e alla Commissione esaminatrice per la serietà, la competenza e il rispetto dei tempi con cui è stato condotto l’intero iter.”

L’inserimento delle nuove unità rappresenta un punto di svolta per la Polizia Locale, che potrà contare su un organico più efficiente, in grado di rispondere in modo tempestivo e capillare alle esigenze dei cittadini. L’assessore Niki Maffei ha sottolineato l’importanza del potenziamento del corpo di Polizia Locale nell’ottica di garantire maggiore sicurezza, decoro urbano e legalità sul territorio.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto l’assessore Maffei – è rafforzare una presenza attiva e qualificata sul territorio, non solo in termini di controllo ma anche di supporto e prossimità ai cittadini. Le nuove assunzioni ci permettono di farlo con rinnovata energia.”

“Questa assunzione – ha dichiarato l’assessore Laura Greco – è il frutto di un lavoro amministrativo complesso e articolato, che ha coinvolto numerosi uffici e professionalità. È una grande soddisfazione vedere oggi i risultati concreti di questo impegno.”

Agli agenti in servizio da oggi vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’amministrazione comunale. “Il loro ingresso – ha concluso il sindaco Pomes – rappresenta un passo concreto verso una città più sicura, ordinata e capace di rispondere alle sfide quotidiane. A loro va il mio augurio di buon lavoro, al servizio della comunità.”