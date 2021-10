I Carabinieri Della stazione di San Donaci, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 45enne della provincia di Lecce per esercizio arbitrario di una professione e falsità materiale commessa dal privato. La donna, dal 2018 al 2021 ha prestato servizio presso una struttura per anziani del luogo in qualità di operatrice sanitaria, presentando titoli abilitativi falsificati.