Ottimo inizio per la Brundisium Volley, nella nuova esperienza nel campionato di Prima Divisione maschile .

Iniziamo alla grande, portando a casa i primi tre punti con una splendida vittoria per 3 a 1 contro l’Imperial Volley, di fronte al nostro caloroso pubblico.

Complimenti al coach Toni Ciscutti per il grande lavoro( svolto anche durante gli allenamenti settimanali) e ai ragazzi per l’impegno e la determinazione dimostrata in campo. TUTTI FANTASTICI

Un grande ringraziamento va al pubblico presente sugli spalti, il vostro supporto è stato fondamentale, e un pensiero speciale anche a chi non è potuto esserci ma ci segue egualmente.

Ed infine vogliamo dedicare un sentito ringraziamento ai nostri sponsor, il loro sostegno è di vitale importanza per il nostro cammino .

Prima vittoria, prime vittorie, ma, anche e soprattutto, la consapevolezza che il nostro progetto sportivo –sociale si consolida sempre più, cercando sostegni, sinergie maggiori, collaborazioni, da parte delle istituzioni politiche e sportive e la comunità brindisina.

BRUNDISIUM VOLLEY