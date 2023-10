A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale donne operate al seno), FONDAZIONE TONINO DI GIULIO, in collaborazione con il POLO BIBLIO Museale RIBEZZO di Brindisi, organizzano per Ottobre Rosa una Campagna di sensibilizzazione per sottolineare l’importanza della informazione-formazione e quindi della prevenzione del tumore al seno.

Perchè è importante la prevenzione? Studi, ricerche non hanno ancora chiarito con certezza le cause che determinano il tumore alla mammella, pertanto non potendo attuare una prevenzione primaria, è necessario intervenire con una prevenzione secondaria. Cioè DIAGNOSI PRECOCE.

Ne parleremo GIOVEDI’ 5 OTTOBRE 2023 ore 17.00 presso il Museo Ribezzo Piazza Duomo Brindisi

con i responsabili della BREAST UNIT dell’ Ospedale PERRINO di Brindisi, eccellenza del nostro territorio e della Puglia, Dott Stefano BURLIZZI e il Dott. Alessandro GALIANO.

Affronteremo le problematiche ginecologiche delle donne con il Dott. Renato PODDI, del supporto psicologico alle donne con la Dott.ssa Francesca GIANNONE e del sistema previdenziale per le donne operate al seno, con il Dott. Giuseppe MITROTTA.

Saluti: Dott.ssa Mirella TONDO, presidente ANDOS Brindisi e Prof. ssa Raffaella ARGENTIERI, Presidente FONDAZIONE DI GIULIO.

Per SABATO 7 ottobre 2023 ore 9,30, presso il Parco CILLARESE si terrà la “Mattinata in ROSA”, percorso benessere per l’equilibrio psico-fisico, Organizzato da ANDOS Brindisi, Fondazione DI GIULIO con il Patrocinio del Comune di Brindisi.