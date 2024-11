La pagina Facebook “Trasporto pubblico a Brindisi”, attualmente in rete, non ha alcun collegamento con la STP Brindisi SpA (è stata fatta anche una segnalazione al social network).

Qualsiasi contenuto diffuso attraverso la suddetta pagina risulta quindi del tutto estraneo ai canali ufficiali della STP Brindisi SpA.

Si invitano gli utenti a non fornire dati e/o informazioni personali e a non aprire o cliccare sui link presenti all’interno dei post, oltre a non scaricare e aprire eventuali allegati della suddetta pagina.

Vi ricordiamo di utilizzare la pagina facebook e gli altri canali ufficiali dell’azienda per qualsiasi informazione e/o comunicazione.