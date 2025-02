L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge” e il patrocinio morale di Fondazione Tonino di Giulio e Club Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente.

L’incontro si terrà venerdì 21 febbraio ore 17:00, presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano – Ex Convento delle Scuole Pie), dove verrà presentato il saggio “SCIENZIATE VISIONARIE – 10 STORIE DI IMPEGNO PER L’AMBIENTE E LA SALUTE” di CRISTINA MANGIA e SABRINA PRESTO, a cura di Dedalo edizioni.

Il libro: Le crisi ambientali e sociali odierne esigono narrazioni che vadano al di là dei meri dati e delle teorie, abbracciando nuove visioni come quelle delle 10 scienziate raccontate in questo libro.

Da Alice Hamilton, pioniera nella salute in fabbrica, a Beverly Paigen, attiva in territori contaminati, da Rachel Carson che denuncia gli effetti del DDT ad Alice Stewart con i suoi studi sulle radiazioni, e poi ancora Lynn Margulis, portavoce del microcosmo, Sara Josephine Baker e la rivoluzione nella sanità pubblica, Wangari Maathai, la scienziata che piantava gli alberi. Dalle fabbriche alle foreste, dalle discariche al nucleare, queste donne hanno ridefinito il panorama scientifico, portando la ricerca fuori dai laboratori e andando ostinatamente controcorrente.

L’autrice: Cristina Mangia è ricercatrice al CNR, presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima di Lecce. Si occupa di inquinamento atmosferico e salute. È stata presidente dell’Associazione Donne e Scienza e ha ricevuto il premio “Wangari Maathai. Donne Pace e Ambiente”.

Dopo l’introduzione e il saluto da parte dei responsabili dell’Accademia degli Erranti e A.ps. Brindisi e le Antiche Strade, dialogheranno con l’autrice Roberta Cavino Micelli, Presidente Club Inner Wheel di Brindisi Porta d’Oriente e Raffaella Argentieri, presidente Fondazione Tonino di Giulio

Durante l’incontro sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie

Il Presidente

Brindisi e le Antiche Strade

Rosalba Barretta (Detta Rosy)

