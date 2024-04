L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ Accademia degli Erranti , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge”, la Casa di Quartiere Minimus e per l’occasione l’importante collaborazione con il Consolato Onorario di Grecia in Brindisi.

L’incontro si terrà sabato 20 aprile ore 18:30, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti – Ex Convento delle Scuole Pie, Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano), dove avremo il piacere di presentare “TRE DONNE ALLO SPECCHIO”, il nuovo libro di ROBERTO FATANO CARDONE.

I personaggi narrati in “Tre Donne allo Specchio” sono uomini e donne contemporanei, percorsi da un nichilismo fiammeggiante, sfiducia alternata a momenti di speranza, commiserazione, disprezzo, confusione esistenziale. Ogni storia si esprime in contesti differenti, con un racconto dei luoghi particolareggiato e distintivo, con dettagli originali ed emotivamente coinvolgenti. I protagonisti si muovono tra l’erotismo, l’omosessualità strisciante, la perplessità di una scelta giusta o sbagliata da fare o non fare, nell’indecisione, nel dramma di essere/non essere madre o padre, in relazioni interpersonali complesse. Sullo sfondo la modernità, i social, la rivoluzione digitale, la paura di amori molesti.

Dopo i saluti del soggetto gestore della Casa di Quartiere, con la Presidente Rosy Barretta e della Console Onoraria di Grecia Antonella Mastropaolo, dialogherà con l’autore Carmen De Stasio, saggista, scrittore e critico.

Ad arricchire l’evento tre opere tematiche a cura di Antonia Acri.

Durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie