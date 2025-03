Continua, nel segno della promozione della lettura, la collaborazione tra Feltrinelli Point Brindisi e l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade.

Le due realtà attive nel panorama culturale della città di Brindisi propongono per sabato 29 marzo alle ore 18:30, la presentazione del nuovo libro “Dieta Mediterranea – Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità” di Vincenza Gianfredi e Daniele Nucci, edito da Gribaudo. Un appuntamento speciale nell’ambito della rassegna Pagine Erranti e Brindisi città che legge.

L’incontro si terrà presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini n°35, Ex Convento delle Scuole Pie (1°Piano) e verrà introdotto da Domenico Rogoli della Fondazione Dieta Mediterranea e moderato da Francesca Romana Intiglietta, Sociologa.

Il Libro:

Questo libro, scritto da una giovane coppia di eminenti studiosi, marito e moglie, ripensa e ripropone la Dieta Mediterranea alla luce delle ultimissime scoperte e delle nuove “prove” che la pongono in cima alla lista degli stili alimentari e di vita che apportano benessere. Informazioni utili, punti di vista supportati da studi e ricerche, ricette facili e veloci da preparare rendono questo libro un compagno ideale per chiunque voglia ritrovare, con semplicità, il piacere della buona tavola e la consapevolezza che, davvero, “siamo quello che mangiamo”. Contiene consigli pratici e suggerimenti, ma anche tantissime ricette e le interviste, raccolte direttamente sul campo dagli autori, a chi la Dieta Mediterranea la vive da vicino, magari inconsapevolmente da generazioni, ricevendone i benefici.

Gli autori:

Daniele Nucci è un dietista con Laurea Magistrale in Nutrizione Umana e ha un passato da cuoco professionista. La passione per la nutrizione e la cucina lo hanno portato, negli anni, a diventare un esperto nel campo della culinary medicine. Fa parte della Fondazione Dieta Mediterranea e riveste il ruolo di co-developer per le Linee Guida Nazionali sulla Dieta Mediterranea.

Vincenza Gianfredi, medico specialista in medicina preventiva, con dottorato di ricerca in salute pubblica, è attualmente ricercatrice universitaria. Autrice di oltre un centinaio di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali, e coautrice di volumi di testo universitari relativi alla propria disciplina. Componente della Fondazione Dieta Mediterranea e riveste il ruolo di Developer per le Linee Guida Nazionali sulla Dieta Mediterranea.

Camminate insieme a noi tra queste nuove Pagine Erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Ex Convento delle Scuole Pie