Terza sconfitta stagionale per l’incerottata Junior Fasano, superata per 32-25 in casa dell’Alperia Black Devils di Merano nel match valido per la 5^ giornata della Serie A Gold 2024/25.

Nel Pala Karl Wolf parte bene la formazione biancazzurra, avanti sull’1-3 dopo 5’, con i locali che però reagiscono e capovolgono il punteggio con un break di 4-0 tra il 7’ ed il 10’ (da 2-4 a 6-4). Zeljko Beharevic e compagni, spesso in inferiorità numerica nel corso della prima frazione, impattano sul 6-6 all’11’, con la contesa che viaggia sui binari dell’equilibrio sino al 10-11 del 19’. La fase successiva è invece favorevole al team alto-atesino, che si porta sul 13-11 al 21’ con un parziale di 3-0, per poi allungare sul +4 al 25’ (16-12). I pugliesi accorciano sino al -2 (16-14 al 29’), rientrano negli spogliatoi all’intervallo sotto sul 17-14, ed in avvio di ripresa riescono a rimontare fino al pari con un break di 3-0 (17-17 al 35’).

Nei minuti seguenti l’inerzia torna comunque a pendere a favore del Merano, che con un parziale di 4-0 giunge sul 21-17 del 40’, toccando anche il +6 al 44’ (24-18). La Junior, anche grazie alle parate dei portieri (4 sette metri neutralizzati, 3 da Alessandro Leban, 1 da Simone Sibilio), tenta di reagire, ma non va più oltre il -4 (25-21 al 48’, 28-24 al 53’), con il match che si chiude sul 32-25 a favore dei Black Devils. Con il successo odierno, i ragazzi allenati da Juergen Prantner raggiungono a 4 punti in classifica (con una gara in meno), Davide Pugliesi e compagni, attesi sabato prossimo alle 19 dall’incontro casalingo contro il Brixen.

“Abbiamo fatto una buona prova difensiva, rispettando quanto preparato alla vigilia – dichiara coach Domenico Iaia – ma abbiamo commesso troppi errori in attacco dai 6 metri, soprattutto nelle fasi iniziali della ripresa, quando l’inerzia era dalla nostra parte, favorendo nel momento decisivo l’allungo dei nostri avversari, precisi nelle ripartenze in prima fase. Anche in seguito abbiamo continuato a sbagliare diversi tiri facili, che puntualmente si sono trasformati in contropiedi favorevoli al Merano, e la partita è tutta qui”.

Tabellino

Alperia Black Devils Merano-Junior Fasano 32-25 (17-14 p.t.)

Fadanelli 5, Romei 4, Conte 1, Visentin 2, Gerstgrasser 1, Stricker, Starcevic 5, Colleluori Wierer 6, Raffeiner 2, Martini 5, Haj Frej, Nunez, Milovic, Sperandio, Urban 1. All.: Juergen Prantner.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 3, Rivan 2, Pugliese 6, Leban, Cantore 4, Beharevic, Mizzoni 3, Legrottaglie 3, Beorlegui 3, Montalto 1. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Prandi-Pipitone

Risultata della 5^ giornata: Camerano-Macagi Cingoli 25-24, Publiesse Chiaravalle-Cassano Magnago 20-25, Raimond Sassari-Teamnetwork Albatro Siracusa 33-26, Sparer Eppan-Secchia Rubiera 34-26, Brixen-Bozen 33-36, Conversano-Pressano 33-15, Alperia Black Devils Merano-Junior Fasano 32-25.

Classifica: Cassano Magnago e Bozen 9, Conversano*, Raimond Sassari e Teamnetwork Albatro Siracusa 8, Alperia Black Devils Merano*, Brixen, Junior Fasano Sparer Eppan e Pressano 4, Macagi Cingoli* e Camerano 2, Secchia Rubiera* e Publiesse Chiaravalle 0. * Una gara da recuperare.

Prossimo turno (12/10): Macagi Cingoli-Raimond Sassari, Teamnetwork Albatro Siracusa-Conversano, Secchia Rubiera-Publiesse Chiaravalle, Bozen-Camerano, Pressano-Sparer Eppan, Cassano Magnago-Alperia Black Devils Merano, Junior Fasano-Brixen (ore 19).

UFFICIO STAMPA