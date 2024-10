Termina sul 30-30 la sfida della 6^ giornata della Serie A Gold tra Junior Fasano e Brixen, disputata nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina.

Il punteggio rispecchia fedelmente il grande equilibrio vissuto nell’intero arco del match, con le due squadre che, prive di elementi importanti (Joao Marinho Da Cunha per i biancazzurri, Endrit Iballi ed Andrea Basic tra gli altoatesini), si sono continuamente alternate alla guida della gara.

Dopo l’equilibrio iniziale (4-4 al 12’), sono gli ospiti a piazzare il primo break di tre reti, portandosi sul 4-7 al 15’, che diventa 5-9 al 17’. I padroni di casa però non demordono, riducono il gap e si portano avanti con un parziale di 3-0 tra il 23’ ed il 26’ (da 9-11 a 12-11), andando al riposo all’intervallo in vantaggio di un goal (13-12), trascinati in particolar modo dalla gran vena realizzativa di Leonardo Boggia (8 marcature per lui in serata, al pari del biancoverde Paulo Vinicius De Oliveira Candido).

I ragazzi allenati da Pierandrea Guidi approcciano al meglio nella ripresa, superando i locali ed allungando sul 14-17 al 34’, minuto in cui giunge anche la squalifica di Zoe Mizzoni. Il rosso al proprio pivot non scoraggia comunque i campioni d’Italia che, grazie anche alla buona prova difensiva, ed alle reti di Pablo Cantore, Luciano Rivan Rodriguez e del nuovo arrivato Giovanni Cardozo Capello (positivo il suo impatto all’esordio), riducono gradualmente lo svantaggio impattando al 40’ sul 19-19. La fase successiva del match è decisamente favorevole alla Junior, che giunge a condurre sul +3 (25-22 al 49’), mancando anche l’occasione del +4 a poco più di 6’ dalla conclusione (sul 26-23). Il Brixen è però più lucido negli ultimi minuti e, piazzando un break di 5-1 tra il 53’ ed il 57’, si riporta in vantaggio (27-28). Il goal ospite del 29-30, a 20’’ dal termine, sembra una sentenza per i biancazzurri, ma ci pensa Notarangelo a fissare sulla sirena il risultato sul 30-30 definitivo, con le due compagini che si dividono dunque la posta in palio.

Mossa la classifica, Zeljko Beharevic e compagni sono ora attesi dalla trasferta in casa della temibile neopromossa Camerano, match che precede il weekend europeo in terra greca contro l’AEK Atene.

“I miglioramenti della squadra sono evidenti – dichiara Giuseppe Crastolla, allenatore in 2^ dei fasanesi – soprattutto sul piano difensivo, con i ragazzi che hanno dato tutto, agguantando in extremis una partita che potevamo vincere ma che ad un certo punto sembrava persa. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, e sono convinto che con l’inserimento di Capello, già autore di una buona prova ma che deve ancora entrare a pieno nel nostro sistema di gioco, e con il recupero di Da Cunha guadagneremo quei punti importanti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Tabellino

Junior Fasano-Brixen 30-30 (13-12 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 8, Rivan Rodriguez 4, Pugliese 3, Leban, Notarangelo 2, Nardelli, Cantore 6, Beharevic, Capello 4, Mizzoni, Legrottaglie 1, Beorlegui 2, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Brixen: Azzolin 7, Della Vecchia 4, Arcieri 3, De Oliveira Candido 8, Canete 1, A. Iballi 4, Sader, Voliuach, Muehloeggher 1, Puntaier, Sozio, Oberhollenzer, Lubinati. All.: Pierandrea Guidi.

Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Risultati 6^ giornata:

Macagi Cingoli-Raimond Sassari 28-32, Teamnetwork Albatro Siracusa-Conversano 27-31, Secchia Rubiera-Publiesse Chiaravalle 22-26, Bozen-Camerano 28-27, Pressano-Sparer Eppan 37-28, Cassano Magnago-Alperia Black Devils Merano 37-25, Junior Fasano-Brixen 30-30.

Classifica:

Cassano Magnago e Bozen 11, Conversano* e Raimond Sassari 10, Teamnetwork Albator Siracusa 8, Pressano 6, Brixen e Junior Fasano 5, Alperia Black Devils Merano* e Sparer Eppan 4, Macagi Cingoli*, Camerano e Publiesse Chiaravalle 2, Secchia Rubiera* 0.

*Una partita in meno (si recuperano il 16/10 Conversano-Secchia Rubiera ed Alperia Black Devils Merano-Macagi Cingoli.

Prossimo turno (19/10):

Raimond Sassari-Bozen (16/10), Camerano-Junior Fasano (ore 18), Pressano-Secchia Rubiera, Sparer Eppan-Teamnetwork Albatro Siracusa, Conversano-Macagi Cingoli, Alperia Black Devils Merano-Publiesse Chiaravalle, Brixen-Cassano Magnago (22/10).