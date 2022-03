Prosegue la serie di successi della Junior Fasano, ieri sera vittoriosa per 28-24 sul Siracusa nell’8^ giornata di ritorno della Serie A Beretta, e sempre in testa alla classifica.

Partita oggettivamente non bella quella della palestra Zizzi, con la formazione fasanese meno fluida rispetto alle ultime uscite e particolarmente imprecisa su entrambi i fronti di gioco, ma con il risultato mai in discussione.

Con l’assenza di Zeljko Beharevic, e con la presenza solo a referto di Vito Fovio e Gabriel De Santis, la compagine biancazzurra allungava subito sugli avversari (4-1 al 9’), i quali però reagivano con un parziale di 0-4 che permetteva al team siciliano di mettere per la prima, ed unica volta, la testa avanti nel punteggio (4-5 al 15’). Nei frangenti successivi, nonostante gli infortuni rimediati a stretto giro da Flavio Messina e Riccardo Stabellini, i padroni di casa tornavano a controllare l’incontro, piazzando un break di 6-1 (10-6 al 24’) che creava un solco mai più colmato dai ragazzi allenati da Giuseppe Vinci, sotto all’intervallo di 5 lunghezze (14-9).

Il gap maturato nella parte conclusiva dei primi 30’ restava praticamente costante per l’intera ripresa, con la Junior che non si spingeva oltre il +6 (20-14 al 42’), e con il Siracusa che, complice anche la strepitosa prestazione tra i pali del classe 2003 Simone Sibilio (sul parquet per tutti i 60’), non superava la soglia del -3 (22-19 al 53’). La sfida si chiudeva infine sul 28-14, con il club presieduto da Francesco Renna che osserverà nel prossimo week-end il proprio turno di riposo e che tornerà in campo sabato 9 aprile, sempre a Fasano, nel big match contro il Sassari.

“È stata onestamente una brutta partita, molto contratta da ambo le parti – dichiara il coach fasanese Francesco Ancona – con le nostre indisponibilità, giunte anche in corso d’opera, che comunque non devono fungere da alibi per giustificare la prestazione incolore. Guardando il bicchiere mezzo pieno, oltre ai due punti, sono molto contento per l’ottima prova di Sibilio che si è rivelato decisivo, facendosi trovare pronto nonostante non sia stato particolarmente aiutato dalla difesa. Ora ci aspetta un altro sabato senza partita, con questa alternanza che non aiuta a tenere il ritmo partita nelle gambe, ma sfrutteremo al massimo questi giorni per preparare al meglio la gara contro il Sassari, prima di una serie di incontri decisivi per la griglia play-off, consci che dipende solo da noi”.

Tabellino

Junior Fasano-Siracusa: 28-24 (14-9 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, De Santis, Grassi 1, Angiolini 5, Angeloni 1, Sperti 4, Pugliese 7, Notarangelo 3, Messina 2, Fovio, D. Vinci, Stabellini, Lapadula, Pinto 4, Jarlstam 1. All.: Francesco Ancona.

Siracusa: Bianchi 3, Marino 3, Mantisi, Zungri 7, Bandiera, Fraj 4, Gia. Vinci 3, Murga, Cuzzupè, Rosso 4, Randes. All.: Giuseppe Vinci.

Arbitri: Ciotola-Romana.

Risultati 21° turno:

Appiano-Sassari 22-29, Rubiera-Conversano 19-35, Carpi-Bressanone 23-25, Junior Fasano-Siracusa 28-24 Trieste-Merano 30-29, Pressano-Cassano Magnago 21-24. Ha riposato il Bolzano.

Classifica:

Junior Fasano 35, Conversano** 30, Sassari** 29, Pressano* 27, Bressanone** 26, Merano e Bolzano* 20, Cassano Magnago 17, Trieste 15, Appiano 13, Carpi* 9, Rubiera* 5, Siracusa 2. *Una gara in meno – **Due gare in meno.

Prossima giornata:

Rubiera-Carpi, Siracusa-Merano, Sassari-Pressano, Cassano Magnago-Appiano, Conversano-Trieste, Bressanone-Bolzano. Riposerà la Junior Fasano (che tornerà in campo contro il Sassari il 9/04 alle 19 nella palestra Zizzi).

Recuperi: 30/03 Conversano-Bressanone (16^), 6/04 Bressanone-Sassari (17^).

