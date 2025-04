Il 27 aprile alle 20.30 appuntamento al Teatro Kennedy di Fasano con Paola Minaccioni che porta in scena il suo straordinario talento per dar vita a un personaggio indimenticabile con lo spettacolo “Elena, la matta”. Il nuovo titolo, inserito nella stagione di prosa del Comune di Fasano organizzata in collaborazione con Puglia Culture, sostituisce lo spettacolo annullato “Oliva denaro” con Ambra Angiolini.

Con “Elena, la Matta”, per la regia di Giancarlo Nicoletti, Paola Minaccioni porta in scena una delle storie più emozionanti e dimenticate della Seconda Guerra Mondiale che racconta la vera vicenda di Elena Di Porto, la donna che nel 1943 provò a salvare gli ebrei del ghetto di Roma, ignorata e considerata pazza dal regime fascista.

Lo spettacolo, che mescola dramma e testimonianza storica, è una performance coinvolgente che, attraverso il racconto della figura di Elena Di Porto, restituisce la memoria di una donna straordinaria, profondamente anticonformista e temeraria, che nonostante fosse etichettata come “pazza”, si oppose con coraggio ai soprusi del regime fascista.

«Con questo ultimo spettacolo – dice l’assessora alla Cultura Cinzia Caroli – chiudiamo questa stagione che posso adesso dire, con cognizione di causa, e anche alla luce dei tanti feedback ricevuti, è stata una stagione straordinaria e probabilmente senza precedenti. Tanto lavoro ha condotto alla scelta di questi spettacoli che sono stati variegati e di altissima qualità. Ringrazio i tanti affezionati e amanti del teatro: il numero degli abbonamenti che raggiungiamo a Fasano non ha quasi precedenti in altre città. L’impegno adesso è di mantenere alta questa asticella e già dall’estate saremo a lavoro per la prossima stagione».

I biglietti e gli abbonamenti emessi per lo spettacolo annullato “Oliva denaro” restano validi per il nuovo titolo in programmazione.

I biglietti per il nuovo spettacolo in cartellone saranno disponibili al botteghino del Teatro Kennedy dal venerdì al martedì dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Ufficio Stampa

Città di Fasano