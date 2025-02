I0l Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Brindisi- Taranto, d’intesa con Unioncamere Nazionale e con il supporto tecnico di Dintec, sta organizzando l’evento «Parità di genere: perché la certificazione ? » al fine di favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e per l’empowerment femminile a livello aziendale.

Nel corso del convegno sarà illustrato il nuovo Avviso pubblico per la concessione di contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per i servizi di certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 per l’anno 2025 che Unioncamere promuove, in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità, quale soggetto attuatore per la realizzazione degli obiettivi rientranti nell’intervento del PNRR M5C1-I1.3 “Sistema di certificazione della parità di genere”. Le domande a valere sul predetto Avviso potranno essere inviate a partire dal 26 febbraio 2025.

Il convegno si terrà in presenza il 21 febbraio 2025 dalle ore 10:30- alle ore 13:00 nella sede di Brindisi della Camera di commercio, in Via Bastioni Carlo V, 4.

Si invita a partecipare e a divulgare l’iniziativa fra le imprese aderenti al fine di sensibilizzare e promuovere le opportunità dell’adozione della certificazione della parità di genere e le premialità previste in termini di vantaggi economici e sociali.

L’evento è gratuito ma è necessario iscriversi inviando una mail alla Segreteria del Comitato: imprenditoria.femminile@brta.camcom.it.

Si allega il programma dell’evento.

Camera di Commercio Brindisi- Taranto