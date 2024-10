Ogni giovedì dalle 15.00 alle 17.00, gli agricoltori e gli operatori della filiera turistica attivi nel perimetro della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, potranno incontrare i tecnici del Consorzio di Gestione al fine di trovare soluzioni comuni alle problematiche del settore e redigere insieme in nuovo Piano di gestione del Parco.

Lo sportello di ascolto e confronto sarà attivo dal 3 ottobre e fino a dicembre, presso gli uffici dell’Ente di gestione dell’area protetta, castello di Carovigno, via Sant’Anna, 6.

Obbiettivo dell’iniziativa è conoscere quali siano le aspettative, i bisogni, le criticità che vivono coloro che operano quotidianamente all’interno della riserva terrestre e trovare soluzioni redigendo insieme il nuovo Piano di gestione.

Nell’ambito dello sportello, i tecnici messi a disposizione dal Consorzio forniranno agli utenti una serie di indirizzi tecnici e normativi sulle nuove opportunità per il mondo rurale, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile della riserva terrestre che garantisca il giusto reddito per gli operatori e nel contempo la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche del comprensorio.

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO