Hanno preso il via lo scorso 8 settembre le attività del progetto FACTA – Formazione Accoglienza e Consapevolezza per un Turismo amico degli Autistici, ideato e realizzato dall’Associazione Apulia Tourism & Food in collaborazione con le Associazioni Fiorediloto, Azioni Solidali, Coloriamo il Mondo, Angsa Brindisi e Il segno Mediterraneo e in partenariato con l’Ambito Territoriale Sociale di Mesagne e il Comune di Mesagne.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Puglia con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del “Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore” – Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0, ed è volta a promuovere un turismo inclusivo per persone con disturbi dello spettro autistico.

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di una serie di laboratori multidisciplinari e innovativi destinati a bambini e ragazzi autistici – dalla musicoterapia al turismo esperienziale, dall’audiovisivo all’informatica – con l’obiettivo di favorire l’inclusione, lo sviluppo delle competenze e l’espressione delle potenzialità creative dei partecipanti, guidati nella realizzazione di un sito web turistico “autism friendly” dedicato alla città di Mesagne.

I laboratori di FACTA si suddividono in quattro aree principali:

Musicoterapia: un percorso sonoro ed emozionale condotto dal maestro Mauro Mattei e finalizzato ad utilizzare la musica come strumento di comunicazione, espressione, relazione e condivisione creativa attraverso l’esplorazione di diversi strumenti musicali e della vocalità

Turismo esperienziale: un ciclo di escursioni e visite guidate condotte da Dora Bitonti in luoghi significativi della città di Mesagne e delle sue aree rurali, pensate per stimolare i sensi e arricchire l’esperienza attraverso la scoperta; un’opportunità per avvicinare i ragazzi alla natura e alla cultura locale, in un’ottica inclusiva e partecipativa

Laboratorio audiovisivo e fotografico: un’esperienza immersiva nel mondo dei video-documentari guidata dal regista Simone Salvemini e dalla sua troupe, per fornire ai partecipanti le competenze di base utili a ideare e realizzare una piccola-grande opera audiovisiva e uno shooting fotografico che diverranno i contenuti multimediali del sito web di progetto; un modo per raccontare il territorio di Mesagne attraverso gli occhi di questi piccoli ciceroni, dando voce alle loro storie ed emozioni

Informatica: un laboratorio condotto da Flavio Dipietrangelo dedicato all’apprendimento di competenze digitali, con un approccio ludico e creativo che permetterà ai partecipanti di esplorare le potenzialità della tecnologia per la creazione di un sito web turistico.

Il progetto FACTA è realizzato con il prezioso supporto di un team multidisciplinare composto dalla psicologa Maria Concetta Marco e dagli educatori Monica Cucinelli e Maximiliano Montero, che insieme agli esperti dei singoli laboratori, ai tutor e responsabili di progetto, ai partner pubblici e privati, sono tutti uniti dalla comune missione di favorire l’inclusione sociale e il potenziamento delle competenze individuali dei partecipanti.

Non solo: oltre a migliorare la qualità della vita dei bambini e ragazzi coinvolti, FACTA mira ad avere un impatto significativo anche sulla comunità locale e sulla web community, perché il sito web che sarà realizzato grazie ai contributi dei partecipanti rappresenterà un esempio di turismo inclusivo, pensato da e per le persone autistiche.

L’Associazione Apulia Tourism & Food e tutti i soggetti partner invitano pertanto a seguire lo sviluppo del progetto a partire dalle principali piattaforme social come Facebook (FACTA), Instagram (progetto_facta) e Youtube (facta.mesagne), per supportare l’iniziativa e diventare parte dell’ambizioso processo di trasformazione turistica a cui la stessa mira.

Per maggiori informazioni sul progetto FACTA, è possibile contattarci ai seguenti recapiti:

Email: factamesagne24@gmail.com

Telefono: 377 3512919

Facebook: https://bit.ly/FACTA_Facebook

Instagram: https://bit.ly/FACTA_Instagram

Youtube: https://www.youtube.com/@Facta.mesagne