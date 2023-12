Parte il Progetto denominato “Reti di facilitazione digitale” nei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni, costituenti l’Ambito Territoriale ATS BR2 assegnatario di un finanziamento pari ad € 120.000,00 a valere sulle risorse PNRR Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2..

Gli sportelli presenti nei Comuni consorziati sono già attivi nelle seguenti sedi:

• Comune di Cisternino, presso il Laboratorio Urbano Jan-Net

• Comune di Fasano, presso gli uffici CIISAF situati al piano terra del Palazzo dell’Orologio in Piazza Ciaia, presso l’Ufficio Delegazione Anagrafe comunale in Corso Nazionale a Pezze di Greco e presso il PTA di Fasano in via Nazionale dei Trulli al 2° piano

• Comune di Ostuni, presso la Biblioteca comunale in via Francesco Rodio n. 1

Durante la conferenza stampa di presentazione del Progetto, che si è tenuta lunedì 11 dicembre 2023 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, è stata illustrata la portata dell’intervento che rappresenta un’importante opportunità di facilitazione di accesso alle risorse digitali, a titolo completamente gratuito, che viene offerta a tutta la cittadinanza con particolare riferimento alle fasce di popolazione più esposte al gap digitale. L’obiettivo della misura è accrescere le competenze digitali per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovendo il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Presso gli sportelli i cittadini verranno affiancati dai facilitatori digitali che offriranno loro un aiuto nel gestire la propria identità digitale, navigare in rete, effettuare videochiamate, fare acquisti online, accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione come ad esempio l’App IO, la piattaforma pagoPA, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e il Fascicolo sanitario elettronico, oltre ad offrire un supporto pratico e dedicato anche su altri servizi, come la dichiarazione dei redditi precompilata, i servizi previdenziali o quelli assistenziali.

Sono intervenuti: il Direttore Generale della ASL Brindisi Dott. De Nuccio, il Direttore Sanitario Dott. Gigantelli, il Direttore del Distretto Socio Sanitario n° 2 di Fasano Dott. Pace, il Presidente del CDA del Consorzio CIISAF Dott. Giovanni Cisternino, il Sindaco del Comune di Fasano Dott. Francesco Zaccaria.