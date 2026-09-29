A Spazio DesTEENazione Brindisi, dall’1 al 15 ottobre, prende il via il primo ciclo di incontri del cantiere permanente di autocostruzione, un laboratorio gratuito rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su ma anche ad adulti con competenze da condividere o voglia di imparare e mettersi in gioco. Insieme, durante i tre moduli in programma, i partecipanti potranno contribuire a riqualificare il parco, costruendo arredi e installazioni artistiche, sotto la guida di designer e maker esperti. Un modo per rispondere con la partecipazione agli atti vandalici avvenuti nel corso dell’estate e prendersi cura insieme di uno spazio comune.

Il cantiere entra nella sua fase pratica dopo un percorso di coprogettazione svolto, nel mese di settembre, dai maker e dall’équipe di Spazio DesTEENazione insieme a giovani e abitanti del quartiere. Gli incontri hanno rappresentato un’occasione per condividere e immaginare nuovi modi di vivere il parco che abbraccia Spazio DesTEENazione. Al centro il tema della cura dei beni comuni. Il laboratorio, infatti, nasce con l’auspicio di rendere uno spazio progettato e costruito da chi lo vive un luogo riconosciuto, abitato e custodito dalla collettività.

Gli incontri in programma saranno condotti da Vittorio Palumbo, designer, artista e artigiano sociale, ideatore di progetti di design pubblico partecipato come “Luci e suoni d’artista” a Ruvo di Puglia e “Officine Migranti”, autore anche del “Green Village” del tour di Elisa. Con lui lavoreranno i maker brindisini Giulia Crastolla e Flavio Russo.

Il laboratorio si articola in tre moduli: dall’1 al 3 ottobre, dal 7 al 9 ottobre e dal 13 al 15 ottobre. Gli incontri si terranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.15 alle 18.15 in Strada per Contardo 60. La partecipazione è gratuita, con iscrizione tramite il modulo online: https://forms.gle/icopjpyaNjAgfHwF6

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Sociale BR1 e cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 (FSE+ e FESR).

È possibile avere maggiori informazioni in merito alle attività in programma su:

Facebook e Instagram di Spazio DesTEENazione Brindisi: @desteenazionebrindisi

Whatsapp: +39 375 847 0747

Email: desteenazionebrindisi@gmail.com