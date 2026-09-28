La notizia secondo cui la Fiera del Levante punterebbe per il futuro sulla Nautica va in controtendenza rispetto alle finalità che giustificano un polo fieristico regionale. E’ evidente, infatti, che un così cospicuo dispendio di risorse pubbliche debba giustificarsi come la possibilità di avere una “vetrina” attraverso cui valorizzare tutte le potenzialità del territorio pugliese, difendendone storicità e capacità di attrarre investimenti e visitatori. Esattamente ciò che a Brindisi fa da 22 edizioni lo Snim, il Salone Nautico della Puglia, richiamando espositori italiani ed esteri, ma soprattutto decine di migliaia di visitatori provenienti da tutto il Mezzogiorno. Non è un mistero, infatti, che proprio lo Snim sia diventato nel tempo il più importante punto di riferimento della nautica della dorsale adriatica. E non meno importanti sono i momenti di confronto (su grandi tematiche come sostenibilità, formazione, internazionalizzazione) che hanno sempre visto la partecipazione di esponenti di Governo, dei vertici della Regione Puglia, del sistema camerale, degli enti locali, oltre ai massimi esponenti della cantieristica italiana.

Per questo è impensabile che la Fiera del Levante ospiti anche la nautica. Significherebbe disperdere le forze per finalità che francamente risulterebbero incomprensibili.

Confcommercio Brindisi