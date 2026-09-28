Domenica 27 settembre, al Palazzetto dello Sport di Grottaglie, è iniziata la nuova stagione agonistica delle Lame Azzurre Maestri Zumbo, impegnate nella 1ª Prova di Qualificazione Interregionale Assoluti di spada maschile e femminile.

La società brindisina ha chiuso la giornata con due vittorie e tre podi, grazie ai successi di Lorenzo Gallorini nella prova maschile e Carola Calogiuri in quella femminile, e al 3° posto di Chiara Panzera. Sono inoltre cinque gli atleti delle Lame Azzurre qualificati alla 1ª Prova Zonale di Terni.

Nella gara maschile, Gallorini ha completato un percorso di grande solidità fino alla finale. In semifinale ha superato Pietro Rapanà (LESAL) per 15-7, guadagnandosi l’accesso all’assalto decisivo contro Bory Suarez (TACS).

Una finale combattuta punto a punto, risolta sul 15-14 a favore dello schermidore delle Lame Azzurre, che ha conquistato così il primo posto nella prova.

Alle sue spalle, da segnalare anche il 5° posto di Aldo Cretì, che insieme a Gallorini rientra nelle prime 16 posizioni della classifica, centrando la qualificazione alla prova zonale di Terni. 29° posto per Simone Toscano e 53° per Federico Lisi.

Anche la competizione femminile ha regalato un finale tutto nel segno delle Lame Azzurre. Carola Calogiuri ha raggiunto la finale dopo aver superato in semifinale proprio la compagna di squadra Chiara Panzera, con il punteggio di 15-6.

Nell’assalto decisivo Calogiuri ha affrontato Anastasia Basile (LESCU), imponendosi per 15-11 e conquistando il primo posto.

Panzera ha chiuso al 3° posto, mentre Domitilla Cretì ha ottenuto il 10° posto. Le tre atlete, tutte nelle prime 12 della classifica, hanno conquistato la qualificazione alla prova zonale di Terni.

Per le Lame Azzurre il bilancio della prima prova stagionale è quindi di due vittorie, tre podi e cinque qualificazioni. Un esordio importante che apre la nuova stagione con risultati significativi e dà subito fiducia al gruppo in vista dei prossimi appuntamenti.