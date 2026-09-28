Ascoltare la città, confrontarsi senza filtri e provare a ricostruire insieme un senso di comunità. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Legalità e Comunità”, promossa dal Partito Democratico di Ostuni per affrontare il clima di preoccupazione determinato dai recenti episodi di intimidazione e criminalità che hanno interessato la Città Bianca.

L’appuntamento è fissato per lunedì 28 settembre alle ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale di Ostuni.

L’iniziativa nasce dopo una serie di episodi che hanno coinvolto, tra gli altri, esponenti della politica e dell’amministrazione, imprenditori e cittadini. Tra gli ultimi fatti, il 27 agosto furono esplosi almeno sette colpi di pistola contro l’abitazione dell’ex vicesindaco Giuseppe Tanzarella. Sull’episodio sono in corso le indagini della Polizia. ANSA.it

Di fronte a questo quadro, il PD ostunese ritiene necessario aprire uno spazio di discussione che coinvolga l’intera comunità, senza limitare il confronto agli schieramenti politici.

La segretaria del PD Ostuni, Rosalinda Giannotti, ha infatti rivolto l’invito alle forze politiche cittadine, alle istituzioni, ai parlamentari e consiglieri regionali, alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali, al mondo della scuola, alle associazioni del Forum della Società Civile e, più in generale, a tutta la cittadinanza.

«Ostuni, negli ultimi tempi, è stata interessata da una serie di episodi criminali inaccettabili, che hanno colpito soggetti impegnati nella vita politica, imprenditori e comuni cittadini», sottolinea Giannotti nel documento diffuso dal partito. Ostuni News

Per il PD, serve una presa di posizione netta e unitaria dell’intera comunità ostunese, capace di manifestare con chiarezza la distanza da ogni forma di violenza e intimidazione.

Legalità come responsabilità collettiva

Il confronto proposto dal Partito Democratico vuole andare oltre la semplice condanna degli episodi criminali. Al centro dell’incontro ci sarà infatti il rapporto tra legalità, istituzioni, cittadini, politica e società civile, con l’obiettivo di riflettere sugli strumenti necessari a rafforzare trasparenza, partecipazione e controllo democratico.

«Parlare di legalità è un’occasione preziosa per riflettere insieme sul valore delle regole, della giustizia e della responsabilità», si legge nel documento del PD, che considera la legalità una responsabilità collettiva e una condizione indispensabile per una comunità democratica.

L’obiettivo dichiarato è mettere insieme competenze e sensibilità differenti per discutere di come una comunità possa prevenire fenomeni di violenza e intimidazione attraverso una politica credibile, istituzioni trasparenti e una società civile forte.

L’iniziativa del PD arriva inoltre pochi giorni dopo l’appello del Forum della Società Civile di Ostuni, che ha convocato per il 15 ottobre un’assemblea pubblica dal titolo “Ostuni non si piega”, dedicata alla condanna di ogni forma di criminalità e intimidazione. Ostuni News

Il tema della legalità è dunque tornato al centro del dibattito cittadino e vede convergere iniziative provenienti da diversi settori della comunità ostunese.

L’appuntamento di lunedì rappresenterà ora un ulteriore momento di confronto, con un invito rivolto a tutte le forze politiche e sociali: di fronte alle intimidazioni, la risposta della città deve essere costruita attraverso partecipazione, responsabilità e difesa della vita democratica.