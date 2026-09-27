FERRARONI JUVI CREMONA-VALTUR BRINDISI: 59-66 (18-15, 32-32, 45-48, 59-66)

FERRARONI JUVI CREMONA: Cicchetti 13 (6/12, 9 r.), Anumba 12 (2/4, 1/2, 4 r.), Maspero 6 (2/2, 0/8, 4 r.), Barbante (0/1, 2/4, 2 r.), Reed 7 (3/7, 0/5, 4 r.), Conti 2 (1/2, 0/2), Bruttini 6 (2/4, 4 r.), D’almeida 5 (1/1, 1/2, 2 r.), Restelli 1 (0/5 da tre), Corvalan ne, Rosolino ne, Del Vecchio ne. All. Cardani.

VALTUR BRINDISI: Ray 7 (2/6, 0/4, 6 r.), Caroti (0/1, 0/6, 1 r.), Mastellari 8 (1/2, 2/6, 1 r.), Bolpin 5 (1/2, 1/3, 6 r.), Del Cadia (2 r.), Miani 3 (0/2, 1/2, 6 r.), Esposito 23 (8/13, 1/3, 12 r.), Fantoma 6 (1/2, 1/4), Williams 6 (3/5, 4 r.), Cinciarini 8 (1/4, 2/3, 5 r.). All. Brienza.

NOTE – Tiri liberi: Cremona 13/25, Brindisi 12/16. Perc. tiro: Cremona 21/61 (4/28 da tre, ro 13, rd 22), Brindisi 24/67 (6/30 da tre, ro 20, rd 32).

Esordio stagionale sofferto ma vittorioso per la Valtur Brindisi che deve sudare le sette proverbiali camicie per battere la resistenza di una coriacea Juvi Cremona che lotta alla pari con i biancoazzurri per tutto l’arco del match. Nelle giocate finali prevale l’esperienza e leadership di capitan Cinciarini e di Bolpin, decisivi nella lotta punto a punto. Miglior realizzatore dell’incontro Ethan Esposito autore di 23 punti in una serata in cui la squadra tira con 6/30 da tre punti.

Cinciarini-Bolpin-Fantoma-Esposito-Wiliams il primo quintetto scelto da coach Nicola Brienza per l’inizio di stagione. Cinque punti di Fantoma per la Valtur e di Cicchetti per la Juvi aprono la contesa mentre Jacorey Williams commette il secondo fallo personale e soffre la partenza a tutto gas del lungo italiano avversario. Nella girandola dei primi cambi arrivano anche i primi due punti di Ray, new entry biancoazzurra in partenza dalla panchina, che non impedisce il sorpasso dei padroni di casa a fine primo quarto sul 18-15. Mastellari e Anumba colpiscono dalla linea dei tre punti ad inizio secondo parziale ma le due squadre faticano ad entrare in feeling con il canestro rimanendo bloccate sul punteggio di 24-20 dopo 15 minuti di gioco. Al rientro in campo Williams commette subito il terzo fallo e coach Brienza decide richiamarlo in panchina a quattro minuti dalla sirena di fine primo tempo. Sette punti consecutivi di Esposito accendono finalmente l’attacco biancoazzurro per il sorpasso (26-30 al 19’). Cremona risponde con due canestri in pura transizione realizzati da Cicchetti e Maspero ma è ancora Esposito a pareggiare la contesa sul 32-32 di fine primo tempo. Barbante e Cicchetti continuano a fare male alla difesa brindisina ed è capitan Cinciarini a suonare la carica con due canestri di fila e due recuperi sotto canestro per dare la scossa ai suoi compagni (39-41 al 26’). Una giocata di recupero e canestro con fallo a campo aperto sblocca al tiro Ray nell’ultima azione offensiva Valtur del terzo quarto valevole per il 45-48. Il fallo antisportivo chiamato a Ray consente a Cremona di tornare a contatto e rendere la partita ancor più combattuta su tutte le palle vaganti in ogni zona del campo (54-53 al 35’). La Juvi conquista ben tre rimbalzi offensivi dopo azioni di tiro libero sbagliati che constano falli personali a Williams ed Esposito e gite in lunetta e tiri extra pur non realizzati. Occasioni ghiotte mancate da una parte e dall’altra in un finale convulso in cui emerge l’esperienza e leadership di Cinciarini, decisivo nelle giocate importanti sui due lati del campo e glaciale in lunetta (57-61 a 50” dalla fine). La tripla dall’angolo di Bolpin chiude definitivamente i giochi e consegna la prima vittoria all’esordio per la Valtur.

Prossima giornata di campionato domenica 4 ottobre alle ore 18:00 per l’esordio casalingo al PalaPentassuglia contro l’Urania Milano. Biglietti in vendita su Vivaticket e al New Basket Store, disponibili a partire da €12.

IL TABELLINO