Il sindaco di Torchiarolo conquista la Presidenza della Provincia di Brindisi. Al termine dello scrutinio, Ciccarese ottiene 49.854 voti ponderati contro i 41.974 di Caforio. Hanno votato 283 dei 305 aventi diritto.

Elio Ciccarese è il nuovo presidente della Provincia di Brindisi.

È questo il risultato emerso al termine dello scrutinio per l’elezione di secondo grado del presidente dell’ente, che si è svolta oggi, domenica 27 settembre, nel Salone di rappresentanza della Provincia.

Ciccarese, sindaco di Torchiarolo e già presidente facente funzioni dell’ente, ha ottenuto 49.854 voti ponderati, superando il sindaco di Latiano Angelo Caforio, che si è fermato a 41.974 voti ponderati.

Il dato restituisce un risultato di circa il 54,3% dei voti ponderati per Ciccarese, contro il 45,7% di Caforio.

Alle urne si sono recati 283 dei 305 aventi diritto, con un’affluenza pari a circa il 92,8%. Le schede bianche sono state 3, mentre 2 sono risultate nulle.

La consultazione, come previsto per le Province dopo la riforma Delrio, è stata un’elezione di secondo grado: a votare sono stati sindaci e consiglieri comunali dei Comuni della provincia. Il peso del voto varia in funzione della popolazione dei Comuni rappresentati. Antenna Sud

La sfida aveva visto contrapposti Ciccarese e Caforio. Il sindaco di Torchiarolo era sostenuto da un’area civica e di centrosinistra nella quale erano confluiti Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, mentre Caforio era il candidato sostenuto dal centrodestra.

Negli ultimi giorni entrambi avevano raccolto consensi trasversali nei diversi Comuni, rendendo il confronto particolarmente seguito sul territorio.

Per Ciccarese si tratta di una conferma del ruolo già assunto negli ultimi mesi alla guida dell’ente in qualità di presidente facente funzioni. La sua esperienza amministrativa comprende inoltre la carica di sindaco di Torchiarolo e quella di vicepresidente della Provincia.

Ora per il nuovo presidente si apre la fase del governo dell’ente, chiamato a confrontarsi con alcune delle principali questioni che interessano il territorio provinciale: viabilità, edilizia scolastica, programmazione degli investimenti, infrastrutture e servizi di competenza provinciale, oltre alla capacità di intercettare e utilizzare le risorse disponibili.

L’esito del voto consegna dunque a Ciccarese la responsabilità di guidare la Provincia di Brindisi nella nuova fase amministrativa, con l’obiettivo di mantenere il rapporto con i Comuni e affrontare le numerose questioni che interessano l’intero territorio.

I numeri dello scrutinio

ELETTORI:

Fascia C: 95 elettori; 65 voti validi;

Fascia D: 136 elettori; 135 voti validi;

Fascia E: 108 elettori; 78 voti validi.

TOTALE: 339 elettori; 283 votanti.

Le schede bianche sono state 3, mentre le schede nulle 2.

ANGELO CAFORIO

Fascia C: 31 voti – 13.454

Fascia D: 66 voti – 15.048

Fascia E: 32 voti – 13.472

TOTALE: 129 voti – 41.974

ELIO CICCARESE

Fascia C: 34 voti – 14.756

Fascia D: 69 voti – 15.732

Fascia E: 46 voti – 19.366

TOTALE: 149 voti – 49.854

Il risultato evidenzia come Ciccarese abbia raccolto più voti in tutte e tre le fasce demografiche. Particolarmente significativo il dato della fascia E, quella relativa ai Comuni più popolosi, nella quale il sindaco di Torchiarolo ha ottenuto 46 voti contro i 32 di Caforio, traducendoli in 19.366 voti ponderati contro 13.472.

Complessivamente, sui 283 amministratori che hanno espresso il proprio voto, 149 hanno votato per Ciccarese e 129 per Caforio, mentre 5 schede sono risultate bianche o nulle.