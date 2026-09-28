Una domenica pomeriggio di svago sul litorale salentino si è trasformata in tragedia. Due motociclisti della provincia di Brindisi hanno perso la vita in un violento scontro avvenuto sulla strada provinciale 358, in località Torre Minervino, nel territorio di Santa Cesarea Terme, lungo la litoranea che collega la zona a Porto Badisco.

Le vittime sono Pierpaolo Delle Grottaglie, 39 anni, di Brindisi, e Salvatore Antonaci, 44 anni, nato a Brindisi e residente a Francavilla Fontana.

L’incidente si è verificato intorno alle 17.30 di domenica 27 settembre. Delle Grottaglie viaggiava in sella a una Aprilia RSV4, mentre Antonaci era alla guida di una BMW S1000RR. Le due motociclette sono entrate in collisione per cause che sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Maglie, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. Per i due motociclisti, nonostante l’intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. La strada è stata interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi necessari a mettere in sicurezza l’area e ricostruire quanto accaduto.

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro. Alcune testimonianze raccolte sul posto avrebbero riferito agli investigatori di una possibile prova di velocità nella zona, ma si tratta, al momento, di un’ipotesi che deve essere verificata dagli accertamenti dei carabinieri e che non può essere considerata una ricostruzione definitiva dell’accaduto.

La provinciale 358 è una strada particolarmente frequentata dai motociclisti durante i fine settimana. La zona di Torre Minervino e il tratto costiero verso Porto Badisco sono infatti abituali punti di ritrovo per numerosi centauri. Negli ultimi tempi residenti e frequentatori della litoranea hanno anche sollecitato maggiori controlli sulla sicurezza stradale, con richieste di interventi rivolte alle istituzioni.