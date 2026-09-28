“Non permetteremo mai di smantellare un patrimonio costruito con anni di sacrifici per trasferire il Salone Nautico a Bari. L’idea del Presidente Gaetano Frulli di accentrare alla Fiera del Levante un settore che a Brindisi ha trovato il suo alveo naturale è un errore strategico che ferisce un intero territorio”.

A dichiararlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Isabella Lettori dopo le ultime dichiarazioni del Presidente dell’Ente fiera.

“Brindisi – ricorda – non si improvvisa capitale della nautica: lo è già nei fatti. Lo dimostra la storia dello SNIM, una realtà cresciuta sul campo fino a diventare la seconda manifestazione di settore più rilevante a livello nazionale. Un traguardo raggiunto grazie alla vocazione del nostro porto, alla spinta della cantieristica brindisina e al coraggio di centinaia di piccole e medie imprese che qui continuano a lavorare e investire. Ma soprattutto grazie agli organizzatori che, per anni e nonostante le difficoltà, non hanno smesso di credere e di mettere risorse su questo evento”.

Fare politica di sviluppo regionale, sottolinea la consigliera regionale, “significa investire e valorizzare le vocazioni di ogni provincia, non accentrare tutto nel capoluogo soffocando le eccellenze locali. La Fiera del Levante è una risorsa di tutti i pugliesi, ma la sua crescita non deve penalizzare le identità e i successi già consolidati altrove. La Puglia vince solo se corre come una squadra, con i territori che devono essere complementari tra loro. Difendere lo SNIM significa tutelare il lavoro, l’economia del mare e la dignità di Brindisi”.