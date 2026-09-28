Elio Ciccarese, sindaco di Torchiarolo, è il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. L’esito delle elezioni provinciali ha raccolto commenti da entrambi gli schieramenti: il centrosinistra sottolinea la continuità amministrativa, mentre il centrodestra rivendica il risultato ottenuto dal suo candidato, Angelo Caforio.

La coalizione di centrodestra, con i segretari provinciali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e UDC e i movimenti civici, ha ringraziato Caforio per aver accettato la candidatura e per l’impegno profuso durante la campagna elettorale. Preso atto dell’esito, ha rivolto a Ciccarese gli auguri di buon lavoro, ricordando che la Provincia deve essere al servizio di tutti i Comuni e delle comunità del territorio.

Anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Scianaro ha augurato buon lavoro al neo presidente, definendo al tempo stesso «ragguardevole» il risultato di Caforio, ottenuto — ha osservato — in un contesto in cui il centrodestra dispone di una rappresentanza di amministratori locali inferiore a quella del centrosinistra. Scianaro ha inoltre criticato il superamento dell’elezione diretta degli organi provinciali introdotto dalla riforma Delrio e auspicato il ritorno al voto dei cittadini.

Il collega di partito Luigi Caroli ha parlato di un risultato superiore alle aspettative e di un centrodestra in crescita. Nel suo intervento ha invitato Ciccarese a concentrare l’agenda sulle priorità della provincia: le difficoltà del comparto agricolo legate alla Xylella, la sicurezza stradale e le condizioni degli istituti scolastici di competenza provinciale. Caroli ha attribuito il successo del candidato anche alla proposta e al lavoro della coalizione che lo ha sostenuto.

Dal fronte progressista, la consigliera regionale del Partito democratico Isabella Lettori ha definito l’elezione di Ciccarese una scelta nel segno della continuità e della stabilità amministrativa. Ha richiamato il percorso del nuovo presidente, già sindaco, consigliere provinciale e presidente facente funzioni, indicando tra le priorità la manutenzione delle scuole, la rete viaria, lo sviluppo sostenibile e il sostegno ai Comuni.

Auguri sono arrivati anche dal consigliere regionale di Prossima Tommaso Gioia, che ha sottolineato il contributo del civismo e del suo movimento al risultato. Prossima è già rappresentata in Provincia dalla consigliera Daniela Capone. Gioia ha indicato tra le sfide dell’ente edilizia scolastica, viabilità, infrastrutture e sviluppo sostenibile, auspicando una collaborazione stabile tra Regione, Provincia e Comuni.

Il presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli ha parlato di un risultato in continuità con il precedente percorso istituzionale e ha assicurato a Ciccarese e alla sua amministrazione collaborazione e sostegno, nell’interesse del territorio.