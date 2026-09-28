A leggere le dichiarazioni del presidente Gaetano Frulli, circa l’intenzione di portare la Nautica alla Fiera del Levante, ignorando che a Brindisi, da 22 anni, si organizza lo SNIM, Salone Nautico Internazionale del Mediterraneo, si ha l’impressione che a Bari, nell’attuale momento storico e sotto diversi aspetti, considerino Brindisi e il suo territorio una sorta di terra di conquista.

Dopo le recenti affermazioni circa il rilancio dell’aeroporto di Grottaglie, che non hanno alcun senso, né sotto l’aspetto economico, né sotto l’aspetto meramente pratico, adesso giunge infatti la questione di portare a Bari il Salone della Nautica, che qui è nato e qui è cresciuto, perché qui c’è un sistema di porticcioli e di attracchi con il maggior numero di posti barca, circa 1400, e qui esiste soprattutto la cantieristica navale idonea, con altra imprenditoria, che sta sviluppando un processo produttivo per un ulteriore ed integrato sviluppo del settore.

È davvero fastidioso questo atteggiamento negativo nei confronti di Brindisi, sul quale è invitata a riflettere sia l’intera classe politica locale sia la rappresentanza politica brindisina in altri consessi, perché a pochi chilometri di distanza non si considerano concretezze evidenti, che dicono come Brindisi sia la più grande zona industriale della Puglia per infrastrutturazione e sia anche il campo di sperimentazione della transizione industriale di questa regione.

Va ricordato a tutti, infatti, che l’Accordo di Programma del quale molti parlano, servirà solamente come schema di accelerazione delle procedure autorizzative, perché la maggior parte dei nuovi investitori, chiede sostanzialmente velocità nelle procedure e non contributi a fondo perduto, per i quali esistono già opportunità nazionale (Invitalia) e regionali.

Giuseppe Marchionna